Agentes da Defesa Civil avaliam estado de imóvel atingido por deslizamentoDivulgação

Publicado 08/01/2022 17:28

Rio - Duas casas foram atingidas por um deslizamento de terra no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. De acordo registro da Defesa Civil do município, os agentes foram acionados no início da tarde para uma emergência no Morro do Mineiro, que fica no bairro de Inhaúma e faz parte do conjunto de favelas. Outras cinco casas vizinhas aos imóveis foram interditadas. Não houve registro de feridos. A cidade do Rio é atingida por chuvas intensas desde esta sexta-feira.

Até às 17h deste sábado engenheiros e agentes da Defesa Civil atuavam no local onde ocorreram os desabamentos. Equipes da Subprefeitura da Zona Norte e da Secretaria de Assistência Social também atuam no atendimento aos moradores das casas atingidas.

A chuva deve continuar ao longo do fim de semana. Segundo o Clima Tempo, a previsão é de tempo fechado e chuvas fortes até segunda-feira, com temperatura máxima de 26°C. O Sistema Alerta Rio aponta cinco regiões da cidade, como Alto da Boa Vista, Tijuca e Andaraí como pontos onde há risco de escorregamento de terra durante este sábado.

A Defesa Civil do Rio foi acionada neste sábado (08/01) após deslizamento de terra atingir duas residências da Rua Valmir, no Complexo do Alemão, Zona Norte. Após inspeção feita pelos engenheiros, cinco residências foram interditadas. Não houve registro de feridos. pic.twitter.com/dsLRG2kOxB — Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro (@DefesaCivil_Rio) January 8, 2022