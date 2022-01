Vídeo mostra criminosos atirando nas mãos de supostos assaltantes. Imagens seriam da Cidade de Deus, de 2020 - Reprodução

Vídeo mostra criminosos atirando nas mãos de supostos assaltantes. Imagens seriam da Cidade de Deus, de 2020Reprodução

Publicado 09/01/2022 00:00

A Polícia Civil investiga uma série de violações contra moradores de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, feitas por traficantes que atuam na região. Um dos criminosos, de apelido Joelhão, que ainda não foi identificado, estaria expulsando moradores de suas casas e, em um episódio ocorrido na última quinta-feira, dia 6, teria consentido com um castigo a uma menor de idade: ela foi baleada em uma das mãos ao não querer se relacionar com um dos criminosos.

A reportagem apurou que os últimos acontecimentos fizeram a cúpula do Comando Vermelho pedir explicações ao traficante Alexander de Jesus Carlos, o Choque ou 220v, que está preso no Complexo de Bangu. Choque teria confessado ainda que soube de outros dois jovens que foram baleados nas mãos por terem praticado roubos, em um vídeo que foi bastante compartilhado nas redes sociais.

De acordo com o delegado Hilton Alonso, titular da 21ªDP (Bonsucesso), o vídeo, no entanto, seria de outro caso, ocorrido na Cidade de Deus, de 2020. "Fizemos buscas pelos hospitais e não há registro de entrada de feridos. Também as imagens não parecem ser de Manguinhos. Mas vamos continuar a investigar", disse.

Já no caso da menina baleada, identificada nas redes sociais como Brenda, após ser socorrida, ela foi apreendida pela polícia. Isso porque ficou comprovado que a menina participou de um roubo, no Centro da cidade, em 2021. Ela foi encaminhada na sexta-feira para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente.