Unidade inaugurada em Guaratiba neste sábado pela Prefeitura do Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Unidade inaugurada em Guaratiba neste sábado pela Prefeitura do RioCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/01/2022 20:23 | Atualizado 08/01/2022 20:38

Rio - A Prefeitura do Rio irá inaugurar mais u m centro de atendimento a pacientes com síndrome Gripal, nesta segunda-feira. De acordo com cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, a décima unidade destinada exclusivamente ao combate à pandemia de Covid-19 funcionará na Penha , Zona Norte.

Além da unidade da Penha, que ainda não teve seu endereço divulgado, a prefeitura deve inaugurar outras duas unidades ao longo da semana. Uma na Ilha do Governador e a outra em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Neste sábado, foi a vez dos moradores de Pedra de Guaratiba, também na Zona Oeste, receberem uma unidade destinada aos pacientes com sintomas gripais. O posto fica na Arena Abelardo Barbosa.

As unidades de atendimento fazem parte de uma estratégia da Prefeitura do Rio para frear a alta de casos registrada ao longo da semana. O avanço nos casos acontece no momento em que há um avanço na variante Ômicron. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, 98,1% dos testes positivos para covid-19, são da nova cepa.