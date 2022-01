Árvore caiu durante a tarde deste sábado na Praça São Charbel - Reprodução do Twitter/ @Toctonio

Árvore caiu durante a tarde deste sábado na Praça São CharbelReprodução do Twitter/ @Toctonio

Publicado 08/01/2022 21:11 | Atualizado 08/01/2022 21:16

Rio - Uma árvore caiu em cima de um quiosque e destruiu o estabelecimento na Praça São Charbel, na Tijuca, Zona Norte, no fim da tarde deste sábado. De acordo com relatos de vizinhos do local, um funcionário do quiosque, onde são vendidas plantas, estava no local mas conseguiu sair ileso.



A estrutura do estabelecimento foi atingida no meio pelo tronco da árvore. O local ficou completamente destruído com a força da queda. Os galhos da árvore de grande porte também atingiram fios de energia e um sinal que fica na Rua José Higino.



De acordo com imagens do Centro de Operações, até às 17 horas, funcionários da Comlurb ainda removiam galhos da árvore. Uma faixa da Rua José Higino precisou ser bloqueada para retirada do material. A redução da via não chegou a provocar retenções.

AVENIDA MARACANÃ | QUEDA DE ÁRVORE: equipes da Comlurb ocupam uma faixa da pista, na altura da rua José Higino, no sentido Maracanã. Trânsito sem retenções no trecho.#zonanorte pic.twitter.com/TSl6fPpFVK — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 8, 2022

Na Grajaú Jacarepaguá, outra queda de árvore bloqueou parcialmente a via, provocando trânsito intenso por volta das 18h.