Vacina contra a covid-19Divulgação

Publicado 09/01/2022 08:02

Rio - A Prefeitura de São Gonçalo, na Região Metropolitana, voltará a vacinar a população com idade acima de 12 anos contra covid-19, terça-feira (11). Nesta segunda-feira (10), feriado do padroeiro da cidade – São Gonçalo – não haverá imunização. Assim, no dia 11, as clínicas dos bairros Mutondo e Arsenal vacinam das 8h às 21h. E os outros 11 pontos disponíveis, das 8h às 17h.

A segunda dose pode ser aplicada com intervalo de 21 dias. A dose de reforço, para os moradores com mais de 18 anos, é aplicada com quatro meses de intervalo. O imunizante da Janssen é para pessoas com mais de 18 anos e que têm intervalo de mais de dois meses da dose única.

A dose adicional dos imunossuprimidos é aplicada naqueles que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. E a dose de reforço para os que já receberam a imunização há mais de quatro meses.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose.

Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente.

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 742.716 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.255 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 632.540 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 161.248 pessoas.