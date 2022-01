Procura por cursos de Libras está crescendo cada vez mais - Divulgação

Procura por cursos de Libras está crescendo cada vez maisDivulgação

Publicado 09/01/2022 08:50

Rio - A Prefeitura de Maricá, em parceria com o Instituto Federal Fluminense (IFF), inicia neste segunda-feira (10 o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Libras, que irá capacitar 200 moradores com instruções de nível básico e intermediário da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A aula inaugural será realizada a partir das 10h, no auditório do IFF Maricá, aberta somente a alunos e convidados.

O curso acontecerá de forma remota (pela internet) até o mês de setembro, com 160 horas de aulas e emissão de certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições foram realizadas online e encerradas no dia 31 de dezembro. A seleção priorizou os familiares de pessoas com deficiência auditiva e servidores públicos que lidam diretamente com as Pessoas com Deficiência (PCDs).

Aqueles que não conseguiram uma vaga, terão a oportunidade de participar de outras capacitações oferecidas pela instituição futuramente.

Os matriculados no curso de Libras que tenham dificuldades de acesso à internet, ou que necessitem de equipamentos de tecnologia assistiva para o uso do computador, poderão utilizar gratuitamente a sala de informática do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI), fruto do termo de colaboração entre a ONG Con-tato e a Secretaria de Políticas Inclusivas de Maricá.

A sala estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede técnica da unidade, localizada na Rua Boaz Velasco, quadra 27, lote 01, Centro. O espaço possui acessibilidade, monitores de atividade e intérpretes de libras para auxiliar os alunos interessados.