Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia - Banco de imagens

Publicado 09/01/2022 09:31

Rio - Com o rápido crescimento de casos de covid-19 na cidade do Rio, por conta da variante ômicron, o presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlo Caiado (DEM), determinou o retorno de medidas restritivas nas dependências da Casa.

Entre as determinações da resolução, publicada no Diário da Câmara Municipal da última sexta-feira, estão a proibição de aglomerações de qualquer tipo nas dependências do Parlamento municipal, assim como a limitação da entrada e saída de pessoas apenas à portaria lateral do Palácio Pedro Ernesto.

Também foram suspensas as visitas guiadas às dependências do Palácio. A resolução determina ainda que as diretorias e departamentos da Casa mantenham os serviços essenciais em funcionamento por meio de rodízio ou adoção de regimes de home office, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nas dependências da Câmara.

Todos os casos de diagnóstico positivo para Covid-19 de servidores efetivos, requisitados, terceirizados, comissionados, estagiários e visitantes deverão ser comunicados à Divisão de Saúde.

O presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado, lembra da importância de todos os cariocas se vacinarem com todas as doses contra a doença. "Estamos atentos ao cenário epidemiológico, com esse novo crescimento de casos na cidade. Felizmente a vacinação está impedindo casos graves e mortes, por isso é tão importante que todos se imunizem com todas as doses. Se necessário, poderemos adotar mais medidas na Casa", afirma.