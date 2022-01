Cariocas aproveitam aniversário de 60 anos do Cadeg neste domingo - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/01/2022 13:36 | Atualizado 09/01/2022 14:25

Rio - Um dos mercados mais tradicionais do munícipio do Rio, o Cadeg (Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara), localizado em Benfica, na Zona Norte, completou 60 anos neste domingo (09). Para celebrar a data em grande estilo, o local, famoso pela grande oferta de frutas, flores, bolinhos de bacalhau e outros itens, está promovendo diversas ofertas exclusivas, que vão desde comida até roupas e assessórios. A promoção se estenderá até o dia 31 de janeiro.

"É uma brincadeira que a gente está fazendo, são 60 anos a R$ 60 reais. Então você tem prato de bacalhau pra duas pessoas a R$ 60 reais, moqueca para duas pessoas ou oito bolinhos de bacalhau e duas cervejas pelo mesmo preço. Cada comércio faz sua promoção, desde camisas até matérias para eletrônicos", explica André Lobo, diretor social do Cadeg.

André Lobo também revela que os 60 anos do mercado trazem muitas histórias e curiosidades, mas a principal delas é a autossuficiência e sustentabilidade conquistada com o passar do tempo. "Hoje o Cadeg é um polo multisetorial. Estamos nos modernizando no caminho da sustentabilidade. Temos 5.124 placas fotovoltaicas, que geram parte da energia que consumimos. Temos geradores a gás que nos abastecem e o primeiro posto de abastecimento de veículos elétrico", conta.

Carinho de visitantes

Priscila Oliveira, de 38 anos, escolheu o Cadeg para passear neste domingo com seus sogros, que ainda não conheciam o local. "Esse mercado tem muitas flores, muita comida e preços mais em conta no Rio. É um lugar divertido porque tem coisas tanto para pessoas mais velhas e também programa para mais jovens, como sentar e tomar um cerveja", exaltou.

Além disso, Priscila também contou que o mercado trás boas lembranças de diversos momentos de sua vida. "As flores do meu casamento eu comprei aqui, as flores da minha casa, do aniversário do meu filho ou de qualquer comemoração que eu faça eu compro as decorações no Cadeg. Então aqui me trás sempre boas memórias", revelou.

A advogada Cristina Costa, de 44 anos, também resolveu almoçar com a família no mercado e contou que passear pelo local é uma forma de lazer. "Sempre venho aqui com meus pais para almoçar. Conheço esse mercado há anos. Venho muito comprar plantas e decorações, é um lugar com preços muito bons".

O torcedor do Vasco, Ricardo Lourenço, de 38 anos, relembra os momentos em que parava para almoçar no mercado antes de ir para o estádio de São Januário. "Curtia muito os jogos do Vascão lá. Também teve muitos aniversários de familiares que curti lá. Sem falar naquele chope com bolinho de bacalhau com os amigos no sábado", contou Ricardo.

Com a tradição renovada, o Cadeg ocupa um cantinho especial no coração dos cariocas.