Eduardo foi segurado pelos seguranças do deputado Poubel, para o parlamentar agredi-lo sem chance de defesa, segundo declarou a vítima na 126 DP. - Andréa Reys

Eduardo foi segurado pelos seguranças do deputado Poubel, para o parlamentar agredi-lo sem chance de defesa, segundo declarou a vítima na 126 DP.Andréa Reys

Publicado 09/01/2022 14:17 | Atualizado 09/01/2022 14:20

Rio - A Polícia Civil informou, neste domingo, que o engenheiro Carlos Eduardo Salvio e o deputado Filippe Poubel (PSL) foram ouvidos pela 124ª DP (Cabo Frio) e posteriormente encaminhados para exame de corpo de delito.

Na manhã de sábado, o engenheiro registrou um boletim de ocorrência na mesma delegacia acusando o deputado de agressão dentro da boate Buda Beach, no Boulevard Canal, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio. Imagens do circuito de segurança do local foram pedidas e as investigações seguem para esclarecer o ocorrido.

Segundo Carlos Eduardo, ele chegou à casa noturna com um amigo na madrugada de sábado e, minutos depois, quando conversava com um garçom, foi imobilizado por um segurança e agredido pelo parlamentar.

"Chegou um segurança por trás, de uns dois metros de altura e foi logo me segurando; aí ele (Poubel) veio me acusando de ter um perfil fake no Instagram pra espalhar mentira envolvendo o filho dele e o ex-capitão Diogo. E me deu um soco, que pegou no olho. Depois veio outro segurança, um careca, que é policial, e me segurou também, começaram a me dar porrada. Eu nem mexo com Instagram. Fiquei sem entender nada", contou Carlos Eduardo ao DIA.

Na sequência, conforme disse a vítima, mesmo diante da situação, os seguranças do Buda Beach nada fizeram. "Eles ficaram olhando e disseram que não podiam fazer nada porque ele (Poubel) é o dono da casa. Esse cara pensa que é dono de Cabo Frio?", indignou-se.

Procurado pelo DIA, Filippe Poubel não se manifestou sobre o caso.

Poubel e Diogo: o caso Spartacus

Há cerca de dois meses, clientes foram lesados pela Spartacus, empresa de criptomoedas suspeita de atuar como pirâmide financeira. O ex-capitão Diogo Souza, amigo do deputado Filippe Poubel, é o proprietário do negócio. Poubel, inclusive, é apontado como cúmplice do suposto esquema. Na ocasião, o parlamentar fez um pronunciamento com direito a xingamentos e palavras de baixo calão afirmando que nunca teve relação com a empresa de investimento.



Clientes apontaram o filho de Poubel, Kauan, de trabalhar com Diogo no suposto esquema, o que o deputado disse ser uma calúnia. Na semana passada dezenas de pessoas foram até a porta da boate Buda Beach protestar contra o calote nos investidores. Manifestantes cobravam do deputado Poubel um posicionamento. Na visão deles, o parlamentar "afiançou a credibilidade do investimento".

Agressão na casa noturna não é a primeira



Esta não é a primeira vez que a boate Buda Beach está envolvida em casos de agressão. Em julho do ano passado, o amigo de uma pessoa que teria sofrido estupro na casa noturna saiu em defesa da vítima e também teria sido agredido pelo deputado e seus seguranças.

"Eu lembro dele dando muita ordem: segura esse viadinho de merda, quer tumultuar minha casa’, disse o rapaz em entrevista ao DIA, na ocasião.

O homem foi retirado pelos seguranças do estabelecimento. “Me jogaram na parte de trás da boate e cerca de 15 minutos depois, o Diogo (ex-capitão da PM e sócio de Poubel) saiu com três seguranças", relatou. O caso está sendo investigado e corre em segredo de Justiça.