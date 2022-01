Homem foi liberado, após pagar fiança. Arma ficou apreendida - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 09/01/2022 13:45 | Atualizado 09/01/2022 13:47

Rio - Um homem foi preso neste sábado (8) por fazer ameaças com uma arma de fogo, após uma colisão entre dois veículos, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 6º BPM (Tijuca) foi acionada para verificar uma ocorrência na região, mas ele já havia deixado o local.

O homem que chamou a Polícia Militar informou que houve uma batida entre os dois carros e que outro teria mostrado uma pistola. Os militares realizaram uma ronda na área, até que abordaram um automóvel com as mesmas características indicadas. Uma pistola com carregador e munições foi apreendida. O caso foi encaminhado para 19ª DP (Tijuca), de onde ele foi liberado, após pagar fiança. A arma ficou apreendida.