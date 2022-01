Ala do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, no Acari, Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Ala do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, no Acari, Zona NorteReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/01/2022 16:45

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde, confirmou, neste domingo, que o protocolo para visitas a pacientes internados em hospitais da rede pública do município segue inalterado no Rio. A visitação chegou a ser interrompida em outros momentos de agravamento da pandemia, como o que acontece agora. De acordo com a pasta, por ora é cobrado aos visitantes a apresentação do comprovante de vacinação com, ao menos, o esquema vacinal completo — duas doses da vacina ou dose única.

O número de visitantes e demais regras, segundo a SMS, ficam a cargo de cada unidade de saúde. Isso também inclui os horários para que essas visitas ocorram. Vale lembrar que, no momento, a cidade não tem leitos mobilizados para covid-19. A maioria dos pacientes com o vírus no município está internada no Centro Hospitalar da Fiocruz.

Comparada a outros momentos da pandemia, a situação atual é menos restrita. Em abril de 2020, ainda durante a gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella e em meio a explosão da primeira onda do novo coronavírus, a visitação chegou a ser suspensa via decreto em todas as unidades. A estratégia foi usada para evitar o aumento de casos de covid-19.

A visitação era limitada não só para pacientes com o vírus, mas também para aqueles internados em alas não mobilizadas para a pandemia. Nesse período, a alternativa a familiares e amigos eram os boletins médicos via aplicativos de mensagens e vídeo chamadas.

A retomada das visitas só aconteceu em maio do ano passado, quando o avanço da campanha de imunização na cidade. Uma resolução determinou a volta até para pacientes com covid-19. À época, o critério era o mesmo cobrado atualmente: estar 100% imunizado e usando máscara. Naquele momento, apenas 12% da população carioca tinha o esquema vacinal completo, então só um pequeno grupo poderia ir às unidades.