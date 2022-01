O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) - Divulgação

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves)Divulgação

Publicado 09/01/2022 17:13 | Atualizado 09/01/2022 19:09

Rio - Um idoso, de 64 anos, foi preso acusado de estuprar uma adolescente, de 15, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o registro da Polícia Militar, o suspeito já era contido por vizinhos quando a viatura do 7º BPM (São Gonçalo) chegou ao local. O caso aconteceu neste sábado.

Informações preliminares dão conta de que a adolescente seria neta da idosa com quem o homem se relacionava. A família teria percebido uma mudança de comportamento da jovem e, ao checar o celular da vítima, encontraram mensagens do acusado.

Segundo a PM, ao chegarem no endereço, os policiais encontraram o idoso já contido por vizinhos da casa onde a adolescente vive. Tanto o idoso quanto os familiares da vítima foram levados para a 73ª DP (Neves) onde o caso foi registrado.