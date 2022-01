Pedro Marinho dos Santos Neves, de 68 anos, matou a facadas o próprio filho, de 16 - Divulgação

Pedro Marinho dos Santos Neves, de 68 anos, matou a facadas o próprio filho, de 16Divulgação

Publicado 09/01/2022 19:58 | Atualizado 09/01/2022 20:43

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste domingo, o cartaz de Pedro Marinho dos Santos Neves, de 68 anos, preso por matar o próprio filho, de 16, a facadas. Ele é um dos 522 condenados beneficiados no "Saidão de Natal", no dia 24 de dezembro, que ainda não retornou à prisão.

O assassinato aconteceu em janeiro de 2016, no bairro Brisamar, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Pedro matou Jonathan Gomes Marinho dos Santos, seu filho de 16 anos, desferindo golpes no abdômen da vítima com uma faca. De acordo com investigações feitas à época, ficou comprovado que o crime foi cometido por motivo fútil, que era mostrar autoridade perante o próprio filho.

Pedro Marinho cumpria pena na Colônia Agrícola Marco Aurelio Vegas, em Magé, na Baixada Fluminense. Além dele, outros 519, dos 1.240 detentos que saíram de suas unidades prisionais, não voltaram após o "Saidão de Natal". O prazo para retorno dos presidiários terminou às 22h do dia 30 de dezembro.

Entre eles, estão Charles Miranda Ramos, chefe do tráfico de drogas no Morro dos Marítimos, em Niterói, Região Metropolitana do Rio; Edigar de Morais, o Edgarzinho, de 40 anos, chefia o tráfico de drogas no Morro do Jovem, em Miracema; e Igor de Assis Bernardo, o Pretinho, de 26 anos, ligado ao tráfico de drogas da facção CV, e integrante da quadrilha do traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico do Complexo do Salgueiro.