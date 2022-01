Pistola calibre 9 mm foi apreendida com dupla - Divulgação

Publicado 09/01/2022 21:06 | Atualizado 09/01/2022 21:15

Rio - Dois homens foram presos em flagrante após atacarem a tiros policiais militares no bairro Lagomar, em Macaé, na Região dos Lagos, neste sábado. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, os policiais foram recebidos a tiros pela dupla, que atacou ao perceber a aproximação da viatura. Após confronto, os homens foram presos e, com eles, apreendida uma pistola e munições.

Os policiais do 32º BPM (Macaé) chegaram a perseguir a dupla, que acabou sendo alcançada pela viatura. Os dois seriam integrantes do tráfico de drogas de comunidade na região. Com eles, foi apreendida uma pistola 9. mm e um cartucho de munição. O caso foi registrado na 128ª DP (Macaé).





