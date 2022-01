Furto de cabos em Bento Ribeiro causa atrasos em trens de dois ramais | Rio de Janeiro | O Dia

Trem da Supervia é acompanhado por agente de segurança da concessionária - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/01/2022 06:11

Rio - Uma ocorrência de furtos de cabos nas proximidades da estação de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, causa atrasos nos trens de dois ramais diferente, na manhã desta segunda-feira (10). Os ramais Santa Cruz e Japeri têm intervalos ampliados.

Por conta do furto, a comunicação é feita via rádio, e maquinistas precisam aguardar ordem de circulação para sair. No ramal Santa Cruz, o trecho entre Campo Grande e Central do Brasil tem intervalo médio de 10 minutos entre as composições, e Santa Cruz x Benjamin do Monte tem intervalo médio de 20 minutos; no ramal Japeri, o trecho Central x Nova Iguaçu tem intervalo médio de 10 minutos, e Nova Iguaçu x Japeri tem intervalo médio de 20 minutos.