Adolescente se vacina contra a covid-19 na Cidade das Artes. Na foto, João Pedro Aragão, de 17 anosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/01/2022 06:29 | Atualizado 10/01/2022 07:00

Rio - A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, volta a ser ponto de vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira (10), meses após a campanha de primeira e segunda doses. O objetivo da reinauguração do ponto é atrai mais cariocas para a dose de reforço. O ponto de vacinação, localizado no segundo pavimento da Cidade das Artes, funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.

Um deles já está programado para se imunizar: o prefeito Eduardo Paes (PSD) deve ir à Cidade das Artes para receber a dose de reforço - ele tomou a segunda há mais de quatro meses.

Além das clínicas da família e centros municipais de saúde, estão abertos para a vacinação da dose de reforço os seguintes pontos: Theatro Municipal (Centro), Casa Firjan (Botafogo), Planetário da Gávea, Imperator (Méier), UERJ (Maracanã, apenas até às 15h), Ilha Plaza Shopping (de 10h às 16h), Parque Shopping Sulacap (de 10h às 16h), e Madureira Shopping (de 10h às 17h).

Locais para testes: prefeitura e governo do estado montam estruturas

Com a explosão no número de casos de covid-19 desde os últimos dias do ano passado, os cariocas, neste momento, lotam farmácias, clínicas e centros de testagem em busca de testes de covid-19. Além das clínicas e centros municipais de saúde, que fazem o teste, a prefeitura abriu outros centros de testagem na cidade.

São eles: Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu); Arena Carioca Chacrinha (Pedra de Guaratiba); Clube Municipal do Servidor (Cidade Nova); Parque Olímpico (Barra da Tijuca); CIEP Nação Rubro-Negra (Leblon); Vila Olímpica do Complexo do Alemão; Vila Olímpica de Honório Gurgel; Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho); Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande); GREIP (Penha).

O governo do estado também abriu seis centros de testagem, em estruturas anexas às UPAS de Bangu, Campo Grande II (Av Cesário de Melo), Jacarepaguá, Tijuca, Penha e Marechal Hermes.