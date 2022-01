Júnior da 29 foi preso na tarde de domingo - DIVULGAÇÃO

Júnior da 29 foi preso na tarde de domingo

Publicado 10/01/2022 06:48 | Atualizado 10/01/2022 06:51

Rio - O traficante Carlos Alberto Santana de Melo Júnior, o Júnior da 29, considerado gerente do tráfico de drogas da Vila Cruzeiro, foi preso na tarde de domingo (9) por policiais civis da Desarme e policiais militares Superintendência de Inteligência e Análise (SAI), durante um churrasco em Jacarepaguá. Foragido desde 2019, Júnior foi localizado a partir de informações do Disque Denúncia.

Segundo as investigações, Júnior da 29 estava evadido do sistema prisional desde março de 2019, quando recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou à sua unidade, o Instituto Penal Edgard Costa. Desde então, o traficante ganhou o cargo de gerente do tráfico na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio.

Júnior da 29 chega à Cidade da Polícia. Gerente do tráfico da Vila Cruzeiro foi preso na tarde de domingo REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Júnior, que era ativo nas redes sociais e fazia publicações de ostentação e deboche à polícia, foi localizado em Jacarepaguá, e foi capturado durante um churrasco com amigos e familiares. Ele ficará preso para cumprir o restante da pena.