Prefeito Eduardo Paes (PSD) recebe terceira dose da vacina contra a covid-19 - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 10/01/2022 08:11

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), recebeu nesta segunda-feira (10) a terceira dose da vacina contra a covid-19, aplicada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Paes esteve durante a manhã na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e confirmou que os planos para os desfiles das escolas de samba estão mantidos, diferentemente do carnaval de rua, cancelado na semana passada por conta do aumento no número de casos de covid-19.

"Não dá para ficar tratando do vírus com uma coisa que vai acontecer daqui a 50 dias", disse o prefeito - os desfiles começam em 46 dias, no dia 25 de fevereiro. "Se hoje nós permitidos, em ambientes restritos, que as pessoas se reúnam, celebrem, temos que pensar como ficará hoje, esta semana. Como não há nenhuma manifestação do Comitê Científico nesta direção, vamos manter as regras. Se as regras criarem óbice ao Carnaval, criarão. Mas não dá para debater um evento daqui a 50 dias, quando eu tenho que tratar desta semana", disse Paes.

O prefeito afirmou ainda que o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí é diferente do carnaval de rua, que já teria a abertura não oficial ainda em janeiro. O carnaval de rua foi cancelado na última semana, por conta do aumento no número de casos de covid-19 na cidade, desde os últimos dias do ano passado. A taxa de positividade em testes de covid subiu de 5% para 43% em menos de duas semanas, e prefeitura e governo do estado precisaram abrir centros de testagem para a população.