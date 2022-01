A prisão foi feita por uma equipe da 37ª DP (Ilha do Governador) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

A prisão foi feita por uma equipe da 37ª DP (Ilha do Governador)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 10/01/2022 08:34 | Atualizado 10/01/2022 11:33

Rio - Agentes da da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam dois homens, em flagrante, acusados de tráfico de drogas e contrabando de cigarros eletrônicos, neste sábado (08). De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi presa após informações do setor de inteligência da delegacia.

Ainda de acordo com a unidade, um dos criminosos foi capturado em um shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O outro foi preso em seguida. Com ele foi apreendida uma grande quantidade de cigarros eletrônicos.



Ambos foram levados para a delegacia e, em seguida, encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.