Foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois carregadores, munições e cerca de R$ 4 mil em espécieDivulgação/PMERJ

Publicado 10/01/2022 10:10 | Atualizado 10/01/2022 10:11

Rio - Um miliciano conhecido como 'Laranjinha' foi preso por policiais militares na noite deste domingo (09), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, o veículo no qual o suspeito estava foi abordado após denúncia. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.

Segundo informações preliminares, a denúncia teria ocorrido após o criminoso ameaçar uma pessoa. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois carregadores, munição e cerca de R$ 4 mil em espécie. O suspeito foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.