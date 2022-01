Secretaria Municipal de Transportes autoriza reajuste nas corridas de táxi a partir de terça-feira - Ricardo Cassiano / Agência O Dia

Publicado 10/01/2022 11:40

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes da cidade do Rio de Janeiro autorizou o reajuste no preço das corridas de táxis a partir desta terça-feira, 11. A resolução foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 10.



A tabela com os preços alterados já está disponível no site da prefeitura (www.rio.rj.gov.br/web/smtr/consultatarifa) e deve ser colada no vidro esquerdo do banco traseiro do táxi. Ao acessar o QR Code anexado ao documento, o usuário é direcionado para a calculadora do reajuste da tarifa, que deve ser usada para o cálculo dos preços que excedam os limites da tabela ou para conferir o valor cobrado pelo taxista.



Segundo a resolução, a cobrança dos novos valores deverá ser feita a partir da confrontação do preço marcado no taxímetro com os números indicados na tabela, até que seja feita a aferição do taxímetro com a nova tarifa. O taxista que utilizar uma tabela com os valores diferentes dos estabelecidos pela prefeitura ou fora de sua categoria, será penalizado.



Confira as mudanças nos preços tarifários:

- A Bandeirada vai de R$5,80 para R$ 5,90.



- A Tarifa Quilométrica I (cobrada em dias úteis, das 6h até as 21h) vai de R$2,60 para R$2,90.



- A Tarifa Quilométrica II (cobrada no período noturno de segunda-feira à sábado, das 21h às 06h, e em qualquer horário aos domingos, feriados e em subidas íngremes) vai de R$3,12 para R$ 3,48.



- A Tarifa de Volume Transportado (cargas com dimensões mínimas de 60 cm no maior lado e 30 cm no menor) vai de R$2,60 para R$2,90.



Já para os táxis executivos, o valor da Bandeirada será R$7,90 e de R$2,90 para a Tarifa de Volume Transportado.