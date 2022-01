Fotos da van que despencou da Linha Vermelha, na altura da BR-040 - Marcos Porto/Agência O DIA

fotogaleria Rio - Uma van de transporte de passageiros da linha Cabuçu x Rio de Janeiro capotou e caiu de um viaduto de mais de dez metros na Linha Vermelha na manhã desta segunda-feira (10). Dezesseis pessoas ficaram feridas e um homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros.

No fim da manhã, por volta das 11h40 agentes da Defesa Civil removiam um corpo do veículo. A vítima fatal tinha cerca de 60 anos e não teve a identidade revelada. Um crachá de vigilante foi encontrado com ele, segundo o jornal RJTV 2, da 'TV Globo'.

O quartel de Caxias foi acionado às 8h20 para o local do acidente, na Via Expressa Presidente João Goulart (Linha Vermelha), na altura de Caxias, sentido Baixada. O veículo capotou na Linha Vermelha e caiu na BR-040 (Rodovia Washington Luís).

Até agora, estão confirmadas seis transferências para o Hospital Adão Pereira Nunes: Lorrane, 26 anos, José A. Ferreira, 46, Eliane R. de Araújo, 44, e Marcos R. de Oliveira, 43. A direção da unidade informa que os pacientes apresentam quadro de saúde estável. Além deles também foram socorridas à unidade Clenilsa dos Reis, 40 e Soraia Barros, 46, que ainda não têm estado de saúde divulgado.

Para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, foram ocorridos Manuel dos Santos, 35; Bruno de Paula, 25; Leandro da Silva, 37;e Manuel de Melo, 51;

Testemunhas do acidente registraram passageiros deixando o veículo. Cuidado, imagens fortes!

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o acidente com utilitário ocupa uma faixa da pista na altura do KM 14. O Corpo de Bombeiros e equipe da CET-Rio no local. Há lentidão no trecho.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para ocorrência de acidente de trânsito na Linha Vermelha, no bairro Parque Duque, no município de Duque de Caxias. Os agentes interditaram a via para o trabalho de socorro realizado pelo Corpo de Bombeiros. A ocorrência está em andamento.

A 59ª DP (Duque de Caxias) registrou o acidente e vai instaurar inquérito para apurar o fato. A perícia está sendo realizada no local e testemunhas serão ouvidas. A investigação está em andamento.