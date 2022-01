Trio preso já cometeu diversos crimes - Reprodução

Trio preso já cometeu diversos crimesReprodução

Publicado 10/01/2022 13:10

Rio - Três homens foram presos na manhã desta segunda-feira durante um assalto a uma loja de eletrodomésticos no Méier, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, todos os indivíduos envolvidos no roubo eram criminosos com fichas policiais extensas, com diversos crimes.

Ainda segundo a corporação, agentes do 3ª BPM (Méier) foram acionados no local após uma denúncia de que uma unidade da loja 'Casa&Vídeo' estaria sendo roubada por criminosos. Ao chegarem na loja os policiais conseguiram prender o trio, que não ofereceram resistência.

Todos os produtos e eletrodomésticos roubados foram recuperados pela equipe. A ocorrência foi encaminhada para a 26ª DP (Méier) e, em seguida, registrada na 19ª DP (Barra da Tijuca).