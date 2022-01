Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região MetropolitanaReprodução

Publicado 10/01/2022 16:30

Rio - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na BR-493, em Itaboraí. Ele foi localizado na manhã desta segunda-feira (10) por agentes do 35ºBPM (Itaboraí). O corpo estava em um ponto de ônibus na altura da Estrada de Visconde, Itaboraí.

Os policiais militares do 35ºBPM (Itaboraí) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar a ocorrência na localização. Ao chegar no local, os agentes encontraram a pessoa caída no chão e confirmaram que estava morta. A perícia foi realizada no local e as testemunhas serão ouvidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).