Homem foi localizado por agentes da DRFA - Divulgação

Publicado 10/01/2022 14:26 | Atualizado 10/01/2022 14:53

Rio - Um homem que não teve a identidade revelada foi preso, nesta segunda-feira (10), suspeito de posse de arma de fogo de uso restrito. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) na Avenida Brasil, no trecho de Santa Cruz. Segundo as investigações, ele negociava a venda de uma pistola para a milícia que explora a região de Santa Margarida, em Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encontrado após um trabalho de investigação usando cruzamento de dados. Durante as apurações, os agentes descobriram que ele também era procurado por um homicídio ocorrido no estado do Ceará.