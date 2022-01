Garcia do Vidigal teria sido morto por cometer roubos não autorizados - Divulgação

Garcia do Vidigal teria sido morto por cometer roubos não autorizadosDivulgação

Publicado 10/01/2022 16:51 | Atualizado 10/01/2022 16:58

Rio - Um assalto a uma mansão em São Conrado ocorrido em julho do ano passado, mas divulgado somente há 15 dias, teria sido o estopim para a execução de três traficantes do morro do Vidigal, Zona Sul do Rio. Entre os mortos estaria Neversino Garcia que, em 2016, articulou o resgate do também traficante conhecido como Fat Family de dentro do Hospital Municipal Souza Aguiar. Na ocasião, um paciente morreu baleado.

Os três criminosos teriam sido mortos por ordem do traficante de apelido Johnny Bravo, com autorização da cúpula do Comando Vermelho que, em meados de 2021, teria proibido assaltos em áreas perto das comunidades da facção para evitar ações policiais. No entanto, Garcia, então chefe do tráfico do Vidigal, teria descumprido a ordem ao autorizar o roubo a essa residência.

Segundo o registro de ocorrência, uma mulher e a filha foram rendidas e obrigadas a entregar joias e dinheiro. No dia 27 de dezembro, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz com o nome de um dos criminosos que participou do assalto; outros dois já haviam sido presos. Nas redes sociais, moradores chegaram a comemorar a execução de Garcia, que teria autorizado uma série de roubos a pedestres e a veículos.

Nesta segunda-feira, dia 10, o portal dos Procurados pediu informações a respeito da possível morte de Garcia e os outros dois criminosos.

Resgate de Fat Family e morte

Nicolas Labre de Jesus, o Fat Family, de 28 anos, era chefe do morro Santo Amaro, no centro, e foi resgatado em junho de 2016 de dentro da enfermaria do Hospital Souza Aguiar, onde se encontrava custodiado. Seis dias antes do resgate ele havia sido preso por agentes da atual DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) e baleado na ação. No hospital, na troca de tiros entre os criminosos e os policiais, um paciente morreu e um técnico de enfermagem ficou gravemente ferido.

Após o resgate, 15 presos, que estavam no Complexo de Bangu, foram transferidos para presídios federais. Três meses após o resgate, Fat Family foi morto durante uma operação policial.

Johnny Bravo: traficante conhecido por ser vaidoso

John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo, ganhou esse apelido por ser extremamente vaidoso, assim como o nome do personagem de desenho animado, com músculos e topete grande. O criminoso gosta de roupas de grife e hábitos saudáveis - além de malhar em excesso, John não consumiria bebidas alcoólicas.

Ele assumiu o comando na Rocinha após disputa entre os traficantes Nem e Rogério 157, que estão presos.