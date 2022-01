Motorista teria perdido o controle do carro ao tentar dar ré - Reprodução / Internet

Publicado 10/01/2022 19:32

Rio - Um carro caiu do segundo andar de um prédio na Rua Coronel Bernardino de Melo, Centro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira. Dentro do veículo, havia uma mulher identificada como Mônica C. Gonçalves, de 53 anos, que estava dirigindo. O Corpo de Bombeiros do quartel de Nova Iguaçu foi acionado às 16h26 para socorrer a vítima. Assista ao vídeo:

Segundo informações, a motorista teria perdido o controle do carro ao tentar dar ré no estacionamento do local. O automóvel teria seguido em frente e ela caiu do 2º pavimento. As imagens do local mostram o buraco feito pelo veículo na parede.

Mônica foi atendida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), em Nova Iguaçu. Segundo as informações do hospital, ela está em atendimento e fará exame de tomografia de tórax, abdômen e cervical. Devido gravidade do ocorrido, é descrita como uma paciente que inspira cuidados. No momento, o estado de saúde é estável.