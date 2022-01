PMs usaram câmeras nos uniformes no réveillon de Copacabana - Divulgação / Secretaria de Estado de Polícia Militar

Publicado 11/01/2022 05:00

Rio- Um levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), ao qual O DIA teve acesso com exclusividade, apontou que os roubos de rua, que englobam roubo a transeunte, de aparelho celular e em coletivo, caíram mais de 60% em todo o estado do Rio no réveillon de 2021 para 2022 na comparação com a virada do ano de 2019 para 2020, antes da pandemia do coronavírus. Já no comparativo entre o último réveillon e a virada de 2020 para 2021, a queda foi de 25%.

O número de roubos de rua registrados na capital carioca também diminuíram cerca de 58% no ano novo de 2021/2022 contra o anterior à pandemia (2019 para 2020). Já no comparativo com o réveillon que não teve evento na cidade por conta do coronavírus, foram registrados 21% menos roubos. No caso dos furtos, o declínio foi de 58% na última virada se comparado com 2019/2020.

O ISP ressaltou que, com o cancelamento das festas da virada de 2020/2021, houve uma menor movimentação de pessoas nas ruas, o que contribuiu para a redução de crimes de oportunidade, como roubos. O que explicaria os números mais baixos dos crimes.



"Esse tipo de levantamento é muito importante para entender quais são as necessidades na área da segurança pública em eventos grandiosos, como o réveillon, e ajudar a planejar as próximas festas, mas também para avaliar a estratégia já adotada. Tivemos dados muito positivos este ano, melhores até mesmo que os do réveillon que aconteceu numa fase mais rígida do isolamento social, quando não tivemos nenhuma comemoração", explica a diretora-presidente do ISP, Marcel Ortiz.

O estudo do ISP analisou os registros feitos nas delegacias do estado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro dos anos de 2017 a 2022. Das cinco viradas de ano pesquisadas, os dados de roubos do último dia de 2021 e primeiro dia de 2022 foram os mais baixos registrados.

"Esse resultado é fruto dos investimentos em equipamentos e pessoal na área de segurança pública, que é uma prioridade no nosso governo", disse o governador Cláudio Castro.





Mais de 18 mil PMs nas ruas



Essa virada de ano foi marcada pela estreia das câmeras portáteis adquiridas pelo Governo do Estado para agentes de segurança, fiscalização e defesa civil. O equipamento começou a ser usado por policiais militares no réveillon, em Copacabana. Outra novidade tecnológica foi o registro de ocorrência pelo sistema BOPM On-line.



De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar o esquema de segurança do fim de ano mobilizou 18.045 mil policiais, número 17% superior ao utilizado na passagem de 2019 para 2020, antes do início da pandemia de covid-19. Somente em Copacabana, principal ponto de comemoração de réveillon no Rio, 2.482 PMs realizaram a segurança. Já o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) ampliou o efetivo em 40% para patrulhar os seis mil quilômetros da malha rodoviária estadual.