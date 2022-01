Boletim coronavírus - Reprodução/ Pixabay

Publicado 10/01/2022 17:29

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nas últimas 24 horas, 942 novos casos e nenhuma morte por covid-19. De acordo com o Painel Coronavírus Covid-19, até o momento, o estado já tem 1.386.877 diagnósticos positivos da doença e 69.532 óbitos.

Do total registrado entre ontem e hoje, a capital teve a maioria dos casos, com um total de 752 diagnósticos positivos. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio apresentou queda de 5,02% para 5,01%, ainda a maior do país.

Entre os casos confirmados, 1.289.672 pacientes se recuperaram da doença. A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado subiu 1,4% nas últimas 24 horas, passando de 10,4% para 11,8%. O mesmo aconteceu com a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria, que saltou 1,8%, de 8,0% para 9,8%.