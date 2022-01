Orlando Drummond - Reprodução

Publicado 10/01/2022 17:45

Rio - O ator Orlando Drummond, que ficou famoso pelo personagem 'Seu Peru', da 'Escolinha do Professor Raimundo' nos anos 90 na Globo, deu nome a uma rua nesta segunda-feira no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. O humorista morreu em julho do ano passado aos 101 anos . Em maio do mesmo ano, Drummond foi internado para tratar uma infecção urinária. Ele passou dois meses no Hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, na Zona Norte, mas teve falência múltipla dos órgãos.

O decreto para a homenagem ao ator foi publicado hoje no Diário Oficial do município. A frase que seguirá na placa é: "(1919-2021) Orlando Drummond Cardoso. Ator, dublador, comediante e radialista". Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Rio de Janeiro informou que a instalação das placas costuma levar até 30 dias para ser realizada.

O desembargador Eduardo Seabra Fagundes, que anteriormente dava nome à rua do Recreio, foi homenageado, em outubro passado, com seu nome batizando um largo na esquina das Ruas Primeiro de Março e da Assembleia, no Centro, a pedido da Procuradoria Geral do Estado.