Mauro Frias, presidente do Proderj - Divulgação

Mauro Frias, presidente do ProderjDivulgação

Publicado 10/01/2022 19:17

Rio - Com o objetivo de valorizar a TIC estadual, o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) terá um espaço exclusivo no Rio Innovation Week, que será realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro, das 10h às 21h, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. O evento inédito será o mais completo encontro de tecnologia e inovação da América Latina e contará com a presença do governador Cláudio Castro e de palestrantes como Richard Branson, fundador do grupo Virgin, e Steve Wozniak, cofundador da Apple. Serão 15 palcos simultâneos, mais de 500 palestrantes e muito mais.



No Espaço Proderk, localizado na arena Sociedade 5.0, serão realizadas diversas palestras como, por exemplo, a modernização da infraestrutura tecnológica do Estado, desenvolvimento de novas soluções, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além da participação de instituições parceiras convidadas, que apresentarão seus cases. Também haverá um estande disponível, em que o público poderá tirar dúvidas, e um local dedicado às startups.



"Teremos esse espaço exclusivo em um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo, fundamental para troca de experiências e conhecimento. Além de apresentar as diversas ações que a autarquia vem realizando, convidamos parceiros como o Detran.RJ, a Fundação CEPERJ e a ABEP-TIC

para mostrar seus respectivos cases. A ação reforça nosso papel de integrador na área de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Rio", destacou o presidente Mauro Farias.



O Rio Innovation Week trará para o Estado do Rio de Janeiro um HUB de projetos que pensam no futuro como presente, que desenvolvem, capacitam, surpreendem e empreendem. É um movimento que reúne negócios, networking, branding, educação do futuro e soluções para alcançar resultados.



Um encontro para todos os players do varejo, empreendedorismo e inovação com 40.000m2 de evento, 1000 startups e incubadoras fomentando negócios, além de mais de 190 expositores apresentando inovações e soluções para os setores. Saiba mais sobre o evento: https://rioinnovationweek.com.br