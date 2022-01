Mulher é presa após matar a facadas seus dois filhos, um de três anos e outro de cinco anos, na Região Metropolitana - Divulgação

Mulher é presa após matar a facadas seus dois filhos, um de três anos e outro de cinco anos, na Região Metropolitana Divulgação

Publicado 10/01/2022 20:27 | Atualizado 10/01/2022 20:39

Rio - Um crime brutal chocou moradores da cidade de Guapimirim, na Região Metropolitana, na tarde desta segunda-feira. Uma mulher esfaqueou e matou os dois filhos, um de três anos e outro de cinco anos, dentro de casa, na Rua Leia, no Parque Fleixal. Ela tentou suicídio em seguida, mas foi encontrada com os pulsos cortados na cama, ainda com vida. A criminosa foi socorrida e levado ao Hospital José Rabelo de Melo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com moradores da região, a mãe ligou para o marido, pai das crianças, avisando que iria se matar. Desesperado, ele tentou chegar na residência do casal a tempo, mas a tragédia já havia acontecido. Preocupados, os moradores acionaram uma equipe do 34º BPM (Magé) que estava em patrulhamento na região. No endereço, a equipe encontrou as duas crianças já sem vida. A mulher foi detida no local e conduzida ao hospital, onde está sob custódia. Uma faca foi apreendida e a área foi isolada para perícia.

De acordo com o delegado responsável pela ocorrência, Antônio Silvino, da 67ª DP (Guapimirim), o caso está em investigação e ainda não se sabe a motivação do crime. Ainda segundo Silvino, a mulher deverá ser acusada pelo crime de duplo homicídio.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento das vítimas.