Centro de testagem da Cidade Nova ficou cheio no domingo - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 10/01/2022 20:12

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá inaugurar, nesta terça-feira (11), às 8h, o 11º centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal da cidade, na Tijuca. A unidade irá funcionar no CIEP Doutor Antoine Magarinos Torres Filho, todos os dias da semana, das 8h às 17h, reforçando a assistência e a testagem de covid-19 para a população carioca.

Os centros de atendimento recebem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, além de realizar testagem para covid-19, conforme indicação médica.

Os dez centros que já foram inaugurados desde o ano passado pela SMS para atendimento de pacientes com sintomas de síndrome gripal estão localizados na Vila Olímpica do Alemão, no Parque Olímpico da Barra, na Vila Olímpica de Honório Gurgel, na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu), na Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande), na Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho), no Clube dos Servidores Municipais (Cidade Nova), no CIEP Nação Rubro Negra (Leblon), Arena Carioca Abelardo Barbosa (Guaratiba) e Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha.

A lista completa das unidades e o horário de funcionamento de cada uma estão disponíveis em https://coronavirus.rio/teste.