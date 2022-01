Publicado 11/01/2022 00:00

O interior do Estado está impactado com as chuvas. Rios já transbordaram e a preocupação com queda de barreiras e possíveis desastres é constante. Atenção todos que moram em áreas de risco! Pela previsão, as chuvas seguirão fortes esta semana.

A tabela de valores dos táxis do Rio sofreu reajuste. A medida divide opiniões, já que a categoria já não consegue competir com o valor dos serviços por aplicativos. Por outro lado, o aumento do combustível torna a medida necessária. O consumidor será o termômetro.