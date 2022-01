Dia chuvoso do Rio. Na foto, a vista pela janela do carro da Lagoa, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/01/2022 06:20 | Atualizado 11/01/2022 07:24

Rio - Não será nesta terça-feira (11) que os cariocas poderão rever o sol. O tempo segue instável na cidade do Rio, e a previsão é de chuva ao longo de todo o dia: de manhã, chuva fraca; à tarde, moderada; e à noite, pancadas fortes. O tempo deve permanecer assim até sexta-feira (14), segundo previsão do Alerta Rio.

Durante a madrugada, choveu fraco em todo o Rio, principalmente em bairros da Zona Oeste, como Guaratiba, Sepetiba, Santa Cruz e Recreio, e da Zona Sul, como Jardim Botânico e Rocinha.

CHUVA NO RIO | Entre 2h45 e 3h, houve registro de chuva fraca em diversos pontos da cidade. Veja os bairros na imagem.



Fonte: Alerta Rio#chuvarj pic.twitter.com/huHsmlO9le — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 11, 2022

Para esta terça, a expectativa é de chuva o dia todo e ventos de fraco a moderados (até 51 km/h). As temperaturas devem variar entre mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.

Para quarta-feira (12), a nebulosidade estará variada, e devido ao calor e à alta umidade, a previsão será de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Na quinta (13), o tempo deve permanecer o mesmo. As chuvas devem cessar apenas na sexta-feira (14), com o tempo estável e redução da nebulosidade.