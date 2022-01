Prefeitura reabriu posto de vacinação na Cidade das Artes na Barra, nesta segunda feira (10). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - A cidade do Rio tem atualmente 135 pessoas internadas por covid-19 na rede pública. O número de internações cresceu 694% nas últimas duas semanas - no dia 27 de dezembro, havia apenas 17 internados na rede. Apesar do crescimento, não há sinal de sobrecarga no sistema de saúde: apenas 2,2% dos pacientes internados no município são por covid, e a taxa de ocupação de leitos está controlada, em 43%.

O painel da covid na cidade do Rio aponta que o aumento dos casos leves, iniciado no fim do ano passado, começou a gerar relevante um aumento de casos graves. No dia 27 de dezembro, no meio das festas de fim de ano, havia seis pacientes internados na enfermaria e 11 na UTI. Na última segunda-feira (10), eram 84 na enfermaria e 50 na UTI. Nove pessoas aguardam vagas na fila do sistema.

Este é o maior número de internados desde o dia 1º de novembro do ano passado, quando a rede tinha exatamente 135 pacientes, mesmo número do momento.

A variante Ômicron causou uma explosão de casos desde o fim do ano passado. Os casos de Síndrome Gripal - quando não há certeza se é covid-19 ou influenza - pularam de 29.707 na última semana de 2021 para 56.521 na primeira semana de 2022. A taxa de positividade, que era de 13% - e já havia um aumento importante - pulou para 44%.