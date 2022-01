Plenário do Tribunal de Justiça do Rio - Arquivo O Dia

Publicado 11/01/2022 08:19 | Atualizado 11/01/2022 08:41

Rio - A partir desta terça-feira (11), o Tribunal de Justiça do Rio reduzirá em 50% a presença de servidores no trabalho presencial. O resto do contingente voltará ao trabalho remoto. A medida, assinada pelo presidente do TJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, visa conter o número de infecções por covid-19, em razão da variante Ômicron.

Na decisão, o Tribunal de Justiça afirma considerar a "necessidade de condições mínimas" para a continuidade da prestação de serviço, mas com os protocolos de segurança respeitados. Foi decidido que cada unidade terá o efetivo mínimo de um servidor, e máximo de 50%. O quantitativo remanescente trabalhará em regime de home office.

O horário de atendimento ao público será de 11h às 18h. As exigências para ingressar nas dependências da Justiça do Rio permanecem as mesmas: é obrigatório o uso de máscara facial, comprovante de vacinação (completa ou parcial), ou teste PCR negativo, com prazo de 24 horas.