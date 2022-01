Homens da UPP Borel participaram da ação - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 11/01/2022 09:53 | Atualizado 11/01/2022 10:03

Rio - Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro de Borel, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, apreenderam 89 jarros com pés de maconha em um terreno abandonado. A ação aconteceu nesta segunda-feira, 10, depois que policiais receberam denúncias anônimas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os pés de maconha estavam na Rua do Outeiro, no Morro do Cruz, no mesmo bairro. Não havia ninguém no local, e o material foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel).