Operação da PM retira barricadas no Complexo da Serrinha, na Zona Norte do Rio - Divulgação/ PMERJ

Publicado 11/01/2022 09:19 | Atualizado 11/01/2022 17:23

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) realizam operação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, nesta terça-feira, para prender criminosos foragidos da Justiça e retirar barricadas. Os agentes contam com o apoio das unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), do Comando de Operações Especiais (COE), aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM) e de cachorros do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Durante a ação, criminosos armados atiraram contra as equipes e houve confronto. Um homem, que não teve a identidade revelada, foi atingido no braço e socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A PM ainda não respondeu se ele estava envolvido no confronto.

Até o momento, um artefato explosivo não acionado foi encontrado e cerca de 180kg de maconha foram apreendidos por equipes do BAC. As ocorrências foram registradas na 29ª DP (Madureira).