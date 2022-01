Prefeitura inaugurou centro de testagem e vacinação no CIEP Antoine Magarinos Torres Filho, no Morro do Borel - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Prefeitura inaugurou centro de testagem e vacinação no CIEP Antoine Magarinos Torres Filho, no Morro do BorelMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 11/01/2022 10:59 | Atualizado 11/01/2022 12:15

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou nesta segunda-feira (11) um novo centro de testagem no CIEP Doutor Antoine Magarinos Torres Filho, no Morro do Borel, na Tijuca. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que esteve na abertura do polo na escola, garantiu que não há risco de falta de testes na cidade do Rio, e que um novo lote deve ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira (13).

"A gente tem 150 mil testes em estoque, além do estoque das próprias unidades. A gente vai receber um carregamento de 900 mil testes do Ministério da Saúde que vai chegar na quarta-feira, e se for necessário podemos pedir mais testes. Não há risco de faltar testes na cidade, no momento", garantiu o secretário.

O novo centro de testagem da prefeitura tem capacidade para realizar 500 exames por dia. "É uma unidade super importante, não tem fila, não precisa de agendamento. É só chegar. É uma unidade que acaba de inaugurar e vem para desafogar as outras unidades, que estão bastante cheias. A nossa recomendação é que as pessoas que tenham sintomas venham se testar", afirmou Soranz.

A professora Beatriz Pereira dos Santos, de 36 anos, fez o teste por ter entrado em contato com colegas infectados. O resultado deu negativo. "Os casos estão voltando e no meu trabalho algumas pessoas contraíram o vírus. Então, viemos aqui para fazer o teste e se certificar que não estamos contaminadas. Estou aliviada", disse a educadora.

Rodrigo Campos, de 34 anos, gostou da eficiência no centro de testagem. "Fui atendido muito rapidamente. Fui atendido de primeira, fiz a ficha e o teste, que durou cinco minutos. Demorei apenas 10 minutos para receber o resultado", detalhou.

O Ciep tijucano também tem um ponto de vacinação, onde a vereadora Verônica Costa (DEM) aproveitou para tomar a dose de reforço. "A comunidade do Borel está em festa. Quando a gente tem um ponto de prevenção a essa doença tão grave, dentro da comunidade, faz toda a diferença. A gente não pode esquecer essa população", disse a parlamentar.

fotogaleria

O secretário Soranz, que vacinou Verônica, ressaltou também a importância da imunização para o combate à disseminação da variante Ômicron."A gente tem duas epidemias diferentes: uma em pessoas não vacinadas, que têm maior risco de agravar, e uma outra epidemia nas pessoas vacinadas, que têm muito baixo risco de internação e não agravam. Por isso a importância da vacinação".

UPA da Tijuca tem novas filas; agendamento está esgotado até sexta-feira

Pelo segundo dia seguido, cariocas se aglomeraram na UPA da Tijuca para tentar fazer o teste de covid-19. O governo do estado criou na última semana um site para agendamento de testes, mas o sistema não evitou filas e lotação nos postos.

A manhã de terça-feira (11) foi de UPA da Tijuca lotada pelo segundo dia seguido. Na segunda, uma imensa fila já havia sido formada devido a erros no sistema - em uma das falhas, por exemplo, duas pessoas conseguiam marcar uma mesma data e horário. O site destinado às vagas (agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br) mostra que não há mais nenhum horário para fazer teste na UPA da Tijuca até sexta-feira (14). Todas as vagas estão esgotadas.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que "as falhas verificadas durante a manhã de segunda-feira (10) foram corrigidas", e que "as pessoas que estavam agendadas, mesmo em número excedente, foram atendidas".

Centros de testagem do estado tiveram 1.131 resultados positivos na segunda-feira

A Secretaria Estadual de Saúde informou que, nos nove centros de testagem do estado, 1.131 dos 3.080 exames realizados tiveram resultados positivos para a covid-19 - uma taxa de positividade de 36,7%.



Estádio de Atletismo Célio de Barros: 744 exames, 270 positivos

Hospital Estadual Dr Ricardo Cruz: 221 exames, 96 positivos

Iaserj Maracanã: 344 exames, 119 positivos

UPA Bangu: 392 exames, 122 positivos

UPA Tijuca: 354 exames, 120 positivos

UPA Jacarepaguá: 321 exames, 127 positivos

UPA Campo Grande 2: 181 exames, 65 positivos

UPA Marechal Hermes: 227 exames, 81 positivos

UPA Penha: 296 exames, 131 positivos