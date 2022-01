Criança nasceu com a ajuda de passageiros e socorristas do Samu - Reprodução / TV Globo

Publicado 11/01/2022 10:56 | Atualizado 11/01/2022 11:07

Rio - Passageiros da linha 867, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, passaram por uma aventura na noite de segunda-feira, 10. Por volta de 19h, uma mulher deu à luz a um menino com a ajuda dos viajantes e socorristas do Samu. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mãe e bebê estão bem.

De acordo com passageiros, a mulher entrou em trabalho de parto e pediu ajuda. O motorista, dirigindo rápido, chegou a ultrapassar sinais vermelhos para levar mãe e bebê até o Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro.

Segundo o 'Bom Dia Rio', da TV Globo, a criança saiu nos braços de um socorrista do Samu e a mãe, ao chegar no hospital, saiu andando tranquilamente, pedindo desculpa por ter atrasado a viagem dos demais passageiros: "Desculpa, gente", falou, em vídeo gravado no local.