Também foi derrubado um portão e um depósito construído na calçada - Divulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Também foi derrubado um portão e um depósito construído na calçadaDivulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 11/01/2022 12:08 | Atualizado 11/01/2022 12:54

Rio - A subprefeitura de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, junto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e a Coordenadoria de Controle Urbano e Fiscalização da Secretaria da Fazenda, realizam uma ação de fiscalização em ferros-velhos da região, nesta terça-feira (11), para inibir a comercialização de produtos furtados e roubados, como fios, cabos e tampas de bueiros, e aqueles que funcionam sem alvará de funcionamento. A operação também contou com apoio da Guarda Municipal, do 18º BPM (Jacarepaguá) e da Comlurb, que retirou vários caminhões com o material que estavam em via pública.

Durante a ação, a Light e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) constataram ligações clandestinas de água e luz. No Pechincha, foi fechado um ferro-velho que funcionava na esquina da Rua José Silva com a Estrada do Capenha. Também foram retirados do local uma caçamba que ocupava uma faixa de pedestres e sacos com material inservível que estavam na calçada. Na operação, ainda foi derrubado um depósito lotado de resíduos sólidos que tinha sido construído na calçada em frente à Rua Sargento Paulo Moreira, na Freguesia.

"Isso não pode virar normalidade. Recebemos denúncias que eles trabalhavam de noite, com balança na rua para pesar o material e tinham um contêiner na rua, atrapalhando uma faixa de trânsito na Estrada do Capenha. Estive aqui, falei com uma senhora que não podiam obstruir a rua e calçada, pedi que apresentasse documentação do comércio e tudo continuou igual. Foram notificados três vezes", afirmou a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.