Rio de Janeiro

'Não há risco de faltar testes na cidade do Rio', afirma secretário de Saúde

Rede municipal da capital tem 150 mil testes em estoque, e outros 900 mil devem chegar até quarta-feira (13). Prefeitura do Rio inaugurou centro de testagem no Morro do Borel, na Tijuca

Publicado 11/01/2022 10:59 | Atualizado há 2 horas