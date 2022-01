Prefeito Marcelo Magno (centro) suspendeu carnaval em Arraial do Cabo - Foto: Jheyce Correia

Publicado 11/01/2022 13:50 | Atualizado 11/01/2022 13:56

Rio - Após o aumento do número de casos de covid-19 e gripe, o prefeito de Arraial do Cabo Marcelo Magno cancelou os festejos de Carnaval e suspendeu o Verão Musical no município. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira, 10, e proíbe eventos em espaços públicos, ensaios, desfiles e apresentação de blocos, escolas de samba ou agremiações carnavalescas.

O decreto determina, ainda, que shows, apresentações musicais e eventos com sonorizações mecânicas ou por instrumentos também estão proibidos. Apenas eventos em espaços privados serão permitidos, desde que seja apresentado o comprovante de vacinação em dia e que o local disponibilize álcool em gel. O uso de máscara será obrigatório.

O estabelecimento, instituição, associação ou sociedade empresária que descumprir o decreto estará sujeito à cassação de alvará pelo período de 15 dias. Já a reincidência na infração poderá fazer com que a suspensão seja prorrogada para 45 dias. As multas para pessoas físicas variam de R$ 300 a R$ 5 mil, e, no caso de pessoa jurídica, de R$ 1 mil a R$ 10 mil, de acordo com a gravidade da infração.

Nas redes sociais, a reação do público está dividida entre apoiadores e críticos ao posicionamento da Prefeitura. "Parabéns ao nosso prefeito por essa atitude em defesa dos nossos moradores de Arraial do Cabo, muito obrigado", escreveu um usuário. "Atitude correta, a pandemia só piorou. Deixa a folia pra depois, a vida é mais importante", comentou outro.

Por outro lado, há quem desacredite na eficácia da medida adotada pelo prefeito. "Não adianta nada. Cancela, mas o feriado existe, a cidade fica lotada e os turistas fazem o próprio carnaval. Depois vão embora e deixam um bando de doenças para os moradores. Não só para Arraial, mas também Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. A mesma história se repete em todos os feriados", opinou uma usuária.