Operação Policial no Complexo da Manguerinha Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/01/2022 15:51 | Atualizado 11/01/2022 15:57

Rio - Um relatório anual do Instituto Fogo Cruzado, divulgado nesta terça-feira (11), mostra aumento na violência armada na Região Metropolitana do Rio. Segundo a pesquisa, houve 4.653 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2021. Em média, ocorreram 13 tiroteios por dia ao longo do ano. Em comparação com 2020, que concentrou 4.585, houve aumento de 1% nos registros.

Além disso, o Fogo Cruzado afirmou que dos 4.653 tiroteios, 1.354 deles (o que equivale a 29%) ocorreram em ações e operações policiais. Esse número representa um aumento de 15% em comparação com 2020, que concentrou 1.177 tiroteios nesse tipo de ocorrência.

Ao todo, 2.098 pessoas foram baleadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: destas, 1.084 morreram e 1.014 ficaram feridas. Houve um aumento de 21% entre os mortos e de 13% entre os feridos em relação ao ano anterior; 2020 teve 1.795 baleados - 896 mortos e 899 feridos.

O mês com mais tiroteios/disparos de arma de fogo foi março, com 606 registros. Já o mês com mais mortos foi janeiro, com 116 vidas perdidas.

Regiões



O Fogo Cruzado apontou que a Zona Norte da capital foi a região do Grande Rio mais impactada pela violência armada, concentrando 30% dos tiroteios. O Leste Metropolitano, por outro lado, concentrou 35% dos tiroteios em operações e ações policiais, 33% dos mortos e 42% dos feridos. Sozinhas, tanto Zona Norte do Rio, quanto a Baixada Fluminense concentraram mais tiroteios do que a Zona Oeste, Centro e Zona Sul juntos.

Zona Norte: 1.418 tiroteios, 390 tiroteios em ações/operações, 223 mortos e 239 feridos.



Baixada Fluminense: 1.113 tiroteios, 269 tiroteios em ações/operações, 336 mortos e 213 feridos.



Leste Metropolitano: 1.030 tiroteios, 480 tiroteios em ações/operações, 356 mortos e 424 feridos.



Zona Oeste: 800 tiroteios, 140 tiroteios em ações/operações, 125 mortos e 85 feridos.



Centro: 214 tiroteios, 57 tiroteios em ações/operações, 33 mortos e 42 feridos.



Zona Sul: 78 tiroteios, 18 tiroteios em ações/operações, 11 mortos e 11 feridos.