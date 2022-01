Dia nublado e com chuva na cidade do Rio - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 11/01/2022 16:30 | Atualizado 11/01/2022 17:00

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em estágio de mobilização às 16h desta terça-feira (11) devido à previsão de pancadas de chuva moderada na próxima hora na cidade do Rio.



Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam nas regiões do Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense, sobre a Baixada Fluminense e se deslocam em direção à cidade do Rio. Outros núcleos de chuva atuam em diversos pontos da cidade, ocasionando registros de chuva fraca a moderada na última hora.



Ainda segundo o Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a partir da noite.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Recomendações

. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS: (http://bit.ly/appcor_ios )

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).