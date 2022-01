Obras na Orla Conde são iniciadas - Reprodução

Publicado 11/01/2022 16:58

Rio - A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) contratou empresa especializada para reparar danos de 3,5 km da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, no Porto Maravilha. Serão recuperados calçadas, praças e vias de serviço do Boulevard Olímpico em toda sua extensão; o paisagismo será recomposto; e mais de 300 novos balizadores serão instalados para coibir a circulação de veículos na Orla – principal causador dos danos no piso. A expectativa é entregar a Orla renovada à população em quatro meses.

O presidente da Cdurp, Gustavo Guerrante, explica que em 2021 a Prefeitura voltou a fazer a manutenção da Orla com apoio da Secretaria Municipal de Conservação. Agora a Companhia dá início à ação definitiva de recuperação de danos. "Foram anos em que a gestão anterior não prestou atenção no Porto Maravilha. Não era uma prioridade. E é natural que o ambiente público se deteriore sem a devida manutenção. O que estamos fazendo agora é dar à Orla Conde o devido cuidado e para isso precisamos, neste primeiro momento, fazer uma intervenção mais robusta. Depois faremos a devida manutenção que este espaço merece", afirmou.

Inaugurada por fases, a Orla Conde foi finalizada em agosto de 2016 e ficou conhecida como Boulevard Olímpico. Hoje consolidada como ponto de encontro da população, tem mais de 10 equipamentos culturais entre o Museu Histórico Nacional e a roda-gigante Yup Star ao longo dos 287 mil m² de área. Prédios históricos e equipamentos culturais antes ofuscados pela Perimetral ganharam destaque e ficaram novamente de frente para a Baía de Guanabara, como a Igreja da Candelária, a Casa França Brasil e o Centro Cultural dos Correios. A esplanada mudou o perfil desta área do Centro cortada por vias de grande movimentação de veículos.