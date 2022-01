Alagamento n Rua Antonio Braune, na Penha - Whatsapp O DIA (98762-8248)

Alagamento n Rua Antonio Braune, na PenhaWhatsapp O DIA (98762-8248)

Publicado 11/01/2022 17:15 | Atualizado 11/01/2022 19:09

Rio - A chuva que caiu na cidade do Rio causou diversos transtornos no município. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a cidade entrou em estágio de atenção às 16h55 desta terça-feira (11) devido ao registro de chuva forte a muito forte na Zona Norte. De acordo com o Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva atuam na Zona Norte, Centro e no entorno do Maciço da Tijuca. Para as próximas horas, há previsão de chuva forte a muito forte na cidade.

A cidade estava em estágio de mobilização desde as 16h desta terça-feira (11). O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Entre 16h30 e 17h30, choveu muito forte nas estações Tijuca/Muda (30 mm), Grajaú (29 mm), Grande Méier (29,6 mm) e Penha (31 mm); e forte em São Cristóvão (211,6 mm), Saúde (20,2 mm), Piedade (20,2 mm), Irajá (19,8 mm), Ilha do Governador (19,4 mm), Jardim Botânico (18,4 mm) e Madureira (16,8 mm).

Por conta da chuva, parte do muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, desabou. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que jazigos ficaram destruídos e algumas ossadas espalhadas pela calçada. Quem passa pela Estrada do Cacuia, relata que há bastante lama na pista. Confira:

Muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, desaba durante forte chuva que cai sobre o Rio. #ODia



Diversos bolsões d'água e alagamentos foram registrados pela cidade, como na Avenida Brasil, onde ocupou faixas da pista central e lateral, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas; Rua Vinte e Quatro de Maio, na altura da Rua Cônego Tobias, no Engenho Novo; Rua Boulevard 28 de Setembro, altura da Rua Felipe Camarão; e na Rua Antonio Braune, na Penha (Confira a lista completa no final da matéria).

VILA ISABEL | Pista com alagamento na Rua Boulevard 28 de Setembro, altura da R. Felipe Camarão. Equipes acionadas.#zonanorte pic.twitter.com/I6AzWvTxEU — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 11, 2022

Ainda em função das fortes chuvas que atingem no Rio, a SuperVia informou que os trens dos ramais Santa Cruz, interligado ao Deodoro, Saracuruna e Belford Roxo operam com intervalos irregulares. O trecho entre Gramacho - Saracuruna e as extensões Guapimirim e Vila Inhomirim permanecem suspensos. A estação São Francisco Xavier encontra-se temporariamente fechada. Já o VLT informou que as linhas 1 e 2 operam com intervalos irregulares.

A Defesa Civil do Rio acionou 17 sirenes em 11 comunidades por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. As sirenes foram tocadas nas comunidades Cachoeirinha, Cachoeira Grande, Cotia, Dona Francisca, Nossa Senhora da Guia, Alemão, Engenho da Rainha, Joaquim de Queiroz, Santa Terezinha, Rua Mira e Vila Cruzeiro.

A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:



- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Ocorrências relacionadas à chuva:

Em andamento

. Frei Caneca, 414 - Cidade Nova

. Rua da Constituição, 10 - Centro

. Av. Rodrigo Otávio, 260 - Gávea

. R. Getúlio, 13 - Todos os Santos

. R. Cardoso de Morais - Bonsucesso

. R. da Glória, 148 - Glória

. Av. Pres. Vargas, alt. Cidade Nova - Cidade Nova

. R. Silva Rabêlo - Méier

. R. Praia da Rosa, 1300 - Tauá

. R. Mario Ribeiro, alt. R. Min. Raul Machado - Gávea

. R. Tonelero, alt. R. Siqueira Campos - Copacabana

. Rua Uçá, 472 - Jardim Guanabara

. R. Juciape, alt. Rua Aruja - Freguesia (Ilha do Governador)

. Av. Brasil - Benfica - Sent. Zona Oeste

. Estrada da Bica, próximo ao 327 - Cacuia

. Av. Epitácio Pessoa, alt R. Vinícius de Moraes - Ipanema

. R. Silveira Martins, alt. R. do Catete

. R. Silva Vale, alt. R. Tumucumaque - Cavalcante



Finalizados



. R. José do Patrocínio, alt. R. Visc. de Santa Isabel - Grajaú

. Boulevard 28 de Setembro, alt. UERJ - Vila Isabel

. R. Bela, alt. R. Ricardo Machado - São Cristóvão

. Av. das Américas, alt. Downtown - Barra da Tijuca

. R. Vinte e Quatro de Maio, alt. R. Cônego Tobias - Eng. Novo

. Av. Brasil, alt. Trevo das Margaridas - Irajá - Sent. Centro

. Av. Brasil, alt. R. Filomena Nunes - Olaria - Sent. Centro