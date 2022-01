Governo estadual enviou mais de 3.600 kits desde dezembro - Jan Carneiro/Divulgação

Publicado 11/01/2022 18:50 | Atualizado 11/01/2022 21:04

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), realizou, nesta terça-feira (11), a entrega de insumos emergenciais a três municípios afetados pelas chuvas nos últimos dias. Mais de 1.200 itens foram distribuídos para as cidades de São Gonçalo, Itaperuna e Paraíba do Sul. As localidades receberam cestas básicas, kits de limpeza e higiene pessoal, de acordo com a necessidade e a demanda feita pelas autoridades municipais ao Estado.



"O governo estadual segue de prontidão para auxiliar os municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. Desde semana passada, eu acompanho junto aos prefeitos a situação de emergência e, de forma imediata, coloquei à disposição as pastas e órgãos da nossa gestão", disse o governador Cláudio Castro.



Desde dezembro, no início do verão, o governo estadual enviou mais de 3.600 kits a municípios afetados. Além das três cidades anteriormente citadas, os municípios de Rio Claro, Itaguaí, Nova Iguaçu, Piraí, Paulo de Frontin e Barra do Piraí também receberam kits de cestas básicas, limpeza e higiene pessoal.



"O atendimento aos municípios afetados pelas chuvas de verão é uma prioridade do Governo do Estado neste momento. Pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, estamos em contato direto com os prefeitos, ouvindo suas demandas e viabilizando os insumos necessários para mitigar os impactos sobre as famílias afetadas", afirmou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



Nesta terça, foram distribuídas 300 cestas básicas, além de 300 kits de limpeza, 300 kits de higiene pessoal, 300 unidades de peças íntimas e 28 colchões aos três municípios.



Serviço de documentação a famílias atingidas pelas chuvas em Rio Claro



Nesta quarta-feira (12), as equipes de Proteção Básica da SEDSODH, através do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC), estarão no Distrito de Lídice, em Rio Claro, para levar à população local serviços de isenções cartoriais - segunda via de RG e de certidões de nascimento, casamento e óbito. O distrito foi afetado pelas chuvas desde dezembro e recebeu doações de cestas básicas e kits de higiene pessoal e limpeza doados pelo Governo do Estado.



O atendimento à população será feito em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município e vai ocorrer na Escola de Lídice, na Rua Padre Ezequiel, Centro, das 10 às 16h.



Monitoramento segue pelo Cemaden-RJ



Desde sábado (08), o Corpo de Bombeiros foi acionado para 304 ocorrências relacionadas às chuvas no estado, entre cortes de árvores (172), salvamento de pessoas (88), deslizamentos (18) e inundações (26). A atuação acompanha o aumento do nível dos rios, que gerou alagamentos no Norte e Noroeste do estado.



A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros RJ estão presentes nos municípios, avaliando os danos provocados pelas chuvas e apoiando o trabalho das prefeituras para garantir a segurança da população e a volta à normalidade.



O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) monitora as condições meteorológicas do estado e emite alertas para as regiões com risco de deslizamentos e inundações.