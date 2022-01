Rio retorna ao estágio de mobilização após chuva forte causar transtornos no Rio - Fabio Costa/Agência O Dia

Rio retorna ao estágio de mobilização após chuva forte causar transtornos no Rio

Publicado 11/01/2022 19:56 | Atualizado 11/01/2022 21:43

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município retornou ao estágio de mobilização às 19h20 desta terça-feira (11), devido à redução de chuva e previsão de chuva fraca a moderada nas próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, neste momento, núcleos de chuva fraca ainda atuam em alguns pontos da cidade do Rio e outros núcleos de intensidade fraca a moderada se deslocam da Baixada Fluminense em direção ao Município do Rio de Janeiro.

A cidade estava em estágio de mobilização desde as 16h55 desta terça . O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Entre 16h30 e 17h30, choveu muito forte nas estações Tijuca/Muda (30 mm), Grajaú (29 mm), Grande Méier (29,6 mm) e Penha (31 mm); e forte em São Cristóvão (211,6 mm), Saúde (20,2 mm), Piedade (20,2 mm), Irajá (19,8 mm), Ilha do Governador (19,4 mm), Jardim Botânico (18,4 mm) e Madureira (16,8 mm).

Por conta da chuva, parte do muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, desabou. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que jazigos ficaram destruídos e algumas ossadas espalhadas pela calçada. Quem passa pela Estrada do Cacuia, relata que há bastante lama na pista. Confira:

Muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, desaba durante forte chuva que cai sobre o Rio. #ODia



Diversos bolsões d'água e alagamentos foram registrados pela cidade, como na Avenida Brasil, onde ocupou faixas da pista central e lateral, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas; Rua Vinte e Quatro de Maio, na altura da Rua Cônego Tobias, no Engenho Novo; Rua Boulevard 28 de Setembro, altura da Rua Felipe Camarão; e na Rua Antonio Braune, na Penha (Confira a lista completa no final da matéria).

A Defesa Civil do Rio acionou 17 sirenes em 11 comunidades por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. As sirenes foram tocadas nas comunidades Cachoeirinha, Cachoeira Grande, Cotia, Dona Francisca, Nossa Senhora da Guia, Alemão, Engenho da Rainha, Joaquim de Queiroz, Santa Terezinha, Rua Mira e Vila Cruzeiro.